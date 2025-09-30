علی طالبی ورکلایی به‌عنوان دبیر هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان مازندران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، علی طالبی ورکلایی با حکم هیئت عالی نظارت بر انتخابات کشور، به‌عنوان دبیر هیأت نظارت استان مازندران منصوب شد.

بر اساس این حکم، ترکیب هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مازندران به شرح زیر است:

علی بابایی کارنامی نماینده مردم حوزه انتخابیه ساری و میاندورود به عنوان رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا‌های مازندران انتخاب شد.

عبدالدحید فیاضی نماینده مردم شهرستان‌های نور و محمودآباد نائب رئیس و رضا حاجی پور نماینده مردم شهرستان آمل به عنوان سخنگوی هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا‌های مازندران منصوب شدند.

این هیئت مسئولیت نظارت بر روند قانونی، اجرایی و نظارتی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح استان را برعهده دارد و نقش مهمی در صیانت از سلامت انتخابات ایفا خواهد کرد.