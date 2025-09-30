فرآیند احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰ مگاواتی فسا استان فارس با سرعت و جدیت در حال پیشرفت است و در یک قدمی صدور پروانه احداث قرار دارد.

به گزارش خبرگزار صدا و سیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ در تازه‌ترین اقدام، پس از ماه‌ها پیگیری و هماهنگی ایمیدرو با ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر) و سایر بخش‌های مرتبط وزارت نیرو، پروانه احداث این نیروگاه در مرحله صدور رسمی قرار گرفت.

این طرح که از ابتدای سال ۱۴۰۴ با تصویب در کمیته سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی آغاز شده بود، طی چند ماه گذشته شاهد سلسله‌ای از اقدامات مهم از جمله انتشار فراخوان عمومی، ارزیابی شرکت‌های متقاضی، انتخاب مشاور تخصصی، نقشه‌برداری اراضی پیشنهادی بوده است.

با صدور پروانه احداث، مسیر اجرایی طرح وارد مرحله‌ای تازه و پرشتاب شده و عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی ایمیدرو دراین خصوص اعلام کرد: این طرح ضمن تأمین بخشی از نیاز انرژی صنایع فولادی کشور، به توسعه پایدار استان فارس و گسترش استفاده از انرژی‌های پاک کمک شایانی خواهد کرد.

محسن فردافشاری افزود: ظرفیت طرح‌های نیروگاه‌های خورشیدی ایمیدرو ۳۰۰ مگاوات است که در ساختگاه‌های مناطق ویژه اقتصادی لامرد و کاشان، مجتمع زغالسنگ طبس و فولاد قائنات مورد توجه است.

وی گفت: همچنین با راهبری ایمیدرو بیش از ۳ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسط شرکت‌های معدن و صنایع معدنی کشور در حال اجرا است.

این دستاورد مهم، نشان‌دهنده عزم جدی ایمیدرو و بخش انرژی کشور برای حرکت در مسیر اقتصاد سبز و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است.