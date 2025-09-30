پخش زنده
امروز: -
رئیس اورژانس عباس آباد گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، اورژانس عباسآباد بیش از ۲۵۷۰ مأموریت اورژانسی انجام داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اورژانس عباس آباد با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست سال جاری، اورژانس ۱۱۵ عباسآباد بیش از ۲۵۷۰ مأموریت اورژانسی انجام داده است گفت: از این تعداد، ۱۶۱۵ بیمار به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
وی افزود: ۴۹ بیمار قلبی حاد توسط نیروهای اورژانس نجات یافتهاند که خطر قطع نخاع، آسیبهای مغزی شدید و حتی فوت بیماران وجود داشت
لهراسبی با اشاره به فرسودگی شدید ناوگان آمبولانسها و کمبود نیرو تصریح کرد: با وجود خرابی مکرر آمبولانسها، هیچ پایگاهی تعطیل نشده و نیروها با تلاش شبانهروزی و توان فنی شخصی خدماترسانی را ادامه دادهاند
رئیس اورژانس عباسآباد خواستار توجه ویژه مسئولان استانی و کشوری به موضوعات کمبود نیروی انسانی، تجهیز ناوگان آمبولانس و بهبود زیرساختهای مخابراتی شد تا خدمات اورژانس در شهرستان بدون وقفه و با کیفیت بهتر ادامه یابد.
فرماندارشهرستان عباسآباد در دیدار با رئیس و کارکنان اورژانس ۱۱۵ شهرستان ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی این نیروها گفت: با وجود کمبود امکانات اورژانس ۱۱۵ خدمات بسیار خوبی به مردم شهرستان و گردشگران ارائه شد و این تلاشها قابل تقدیر است.
کابلی افزود: اورژانس خط مقدم مقابله با حوادث و بحرانهای پزشکی است و نقش حیاتی در نجات جان هموطنان دارد
فرماندار عباس آباد با اشاره به ظرفیتهای خوب شهرستان و همکاری شهرداریها، بخشداریها و شوراها تصریح کرد: ما متعهد به استفاده بهینه از ظرفیتهای شهرستان و پیگیری رفع مشکلات لجستیکی و تجهیزاتی هستیم.
به گفته او: در برنامهریزیهای آینده، جلسات تخصصی با حضور مسئولان شهرستان برگزار خواهد شد تا مشکلات حوزه بهداشت و درمان، به ویژه اورژانس ۱۱۵ به صورت جدی پیگیری و حل شود.