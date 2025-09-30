پخش زنده
نماینده ولی فقیه دراستان گلستان و امام جمعه گرگان در پیامی درگذشت همسر مکرّمهی حضرت آیتالله العظمی سیستانی را تسلیت گفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی سیستانی مدظله العالی
درگذشت همسر مکرمه، بانوی صالحه و نواده میرزای شیرازی را به جنابعالی، عموم وابستگان به ویژه آقازادگان مکرم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال غفران و رحمت الهی برای آن مرحومه و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان به خصوص حضرتعالی و طول عمر همراه با صحت و عافیت مسئلت دارم.
سید کاظم نورمفیدی