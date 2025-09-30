به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی سیستانی مدظله العالی

درگذشت همسر مکرمه، بانوی صالحه و نواده میرزای شیرازی را به جنابعالی، عموم وابستگان به ویژه آقازادگان مکرم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال غفران و رحمت الهی برای آن مرحومه و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان به خصوص حضرتعالی و طول عمر همراه با صحت و عافیت مسئلت دارم.

سید کاظم نورمفیدی