به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه چهارمین روز از رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (سه‌شنبه) در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۴، الهام صالحی ملی پوش پارادوومیدانی کشورمان به میدان رفت و به ترتیب ۷.۱۷ متر، ۷.۰۹ متر، ۷.۱۳ متر، ۶.۶۸ متر، ۶.۹۶ متر و ۷.۱۳ متر پرتاب کرد و با بهترین رکوردش که ۷.۱۷ متر بود در رده رده سوم جهان قرار گرفت و موفق به کسب مدال برنز شد.

در این ماده نمایندگانی از کشور مکزیک و برزیل به ترتیب اول و دوم شدند.

در ادامه رقابت‌های امروز پرستو حبیبی در ماده پرتاب کلاب ساعت ۱۵، مهدی اولاد _ امیرحسین علیپور (ملی پوشان نابینایان و کم بینایان) در ماده پرتاب وزنه ساعت ۱۵:۳۰، هاجر صفرزاده (ملی پوش نابینایان و کم بینایان) در مرحله مقدماتی ماده ۴۰۰ متر ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف حریفان خود می‌روند.