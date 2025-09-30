پخش زنده
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت : تمامی تمهیدات لازم برای اجرای کشت پاییزه در استان انجام شده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا سید احمدی در گفتوگو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به اینکه تدوین الگوی کشت پاییزه انجام و بزودی ابلاغ میشود، افزود: هم اکنون توزیع بذرهای گندم، کلزا و چغندرقند در استان در حال انجام است.
وی با بیان اینکه سوخت کشاورزان برای کشت پاییزه تامین شده است، بیان کرد: همچنین با برنامه ریزی انجام شده کشاورزان نگران آب کشت پاییزه نباشند و براساس الگوی کشت آب مورد نیاز محصولات داده میشود.
سالانه بیش از ۱۷.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در خوزستان تولید میشود.