با حضور ۲۲ مربی فوتبال دور مربیگری فوتبال درجه سی آسیا در شهرستان لند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با تلاش مسئولان استانی و فدراسیون فوتبال و افای سی دوره مربیگری فوتبال به مدت ۱۲ روز در شهرستان لنده برگزار شد استاد مربیگری فوتبال دوره سی آسیا سطح برگزاری کلاسهای این دوره مربیگری را خوب ارزیابی کرد و گفت: این از کلاسها با شرکت ۲۲ نفر مربی برگزار شد. جهان بخش عنبریان هدف از برگزاری این دوره را توسعه آموزشی در رشته فوتبال و مدارس فوتبال شامل موضوعات تکنیکی، تخصصی روانشناسی، آناتومی، فیزیولوژی و تغذیه عنوان کرد و افزود: ارائه آموزش کیفی و فنی، ارتقا سطح آموزشهای جهانی با علم روز دنیا، آشنایی باگفتمان روز فوتبال دنیا و تبدیل به گفتمان علمی از دیگر اهداف برگزاری این دوره آموزشی است. عنبریان اضافه کرد: برای شرکت کنندکان پس از شرکت در آزمون علمی، گواهینامه دوره مربیگری درجه (سی آسیا) صادر شد.