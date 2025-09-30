در راستای تشدید برخورد با مشترکان پرمصرف خانگی و تجاری استان اردبیل، تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به ۲ هزار و ۵۴۲ مشترک خانگی و تجاری پرمصرف با بیش از ۲/۵ برابر الگوی مصرف، اخطار قطعی برق صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل ناصر عبدالهیان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به بازدیدهای گسترده در جهت شناسایی و کنترل مشترکان خانگی و تجاری پرمصرف در سطح استان، اظهار کرد: در این بازدیدها، ضمن ارائه توصیه‌های مدیریت مصرف، به واحدهایی که الگوی مصرف برق را رعایت نکرده باشند، تذکرات جدی داده شده و تعهد کتبی اخذ می‌شود که در صورت ادامه رفتار پرمصرف، اشتراک برق آن‌ها قطع می‌شود.

وی با اشاره به آمار مشتركين پرمصرف با ميانگين مصرف بيش از ۲/۵ برابر الگو در تعرفه خانگی برای مصارف بالای ۷۵۰ کیلووات‌ساعت به تعداد یک هزار و ۴۱۴ مشترک، افزود: در تعرفه تجاری با مصارف بالای ۲۵۰۰ کیلووات‌ساعت نیز، تعداد یک هزار و ۱۲۸ مشترک احصاء شده و هشدار كاهش مصرف و قطع برق به‌صورت پيامک برای آنها ارسال شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل برنامه‌ریزی برای قرائت ۱۵ روزه مشتركين پرمصرف را گامی مؤثر در کاهش مصرف آنها عنوان کرد و گفت: در پایش ميانگين مصرف مشترکین پرمصرف با قرائت جديد، تعداد کثیری از مشتركين خانگی و تجاری پرمصرف، میزان مصرف خود را كاهش داده‌اند و برای ۴۶۱ مشتركی كه كاهش مصرف نداشته‌اند، برنامه قطع انشعاب اجرا شده است.

عبدالهیان هدف از این اقدامات را، ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق و جلوگیری از اتلاف انرژی در شرایط حساس کنونی اعلام کرد و ادامه داد: رعایت اصول مدیریت مصرف، نه‌تنها به پایداری شبکه برق کمک می‌کند، بلکه موجب صرفه‌جویی در منابع ملی نیز می‌شود.

وی با درخواست از شهروندان برای نقش‌آفرینی در تأمین برق پایدار با رعایت راهکارهای ساده مدیریت مصرف برق، از جمله خاموش‌کردن لوازم اضافی به‌ویژه در زمان‌های اوج مصرف، گفت: حتی کاهش مصرف یک لامپ اضافی در منازل و مراکز تجاری، می‌تواند تأثیر چشمگیری در مدیریت مصرف انرژی و پایداری شبکه توزیع برق داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در پایان تأکید کرد: همراهی شهروندان در رعایت اصول مدیریت صحیح مصرف انرژی به‌ویژه در روزهای گرم سال، نه‌تنها زمینه کاهش فشار بر شبکه برق را فراهم می‌کند، بلکه به صرفه‌جویی در هزینه‌های خانوارها نیز منجر می‌شود.