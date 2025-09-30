پخش زنده
معاون اول رئیس جمهور دستورهای لازم برای رسیدگی به وضع دانشجویان مصدوم در حادثه تصادف رانندگی جاده سمنان ـ سرخه را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان، محمدرضا عارف، صبح امروز در گفتوگوهای تلفنی جداگانه با محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان و پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر، ضمن جویا شدن از آخرین روند درمانی و امداد رسانی به حادثهدیدگان تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه، دستورهای لازم برای رسیدگی فوری و کامل به وضع مصدومان را صادر کرد.معاون اول رئیس جمهور، همچنین ضمن تسلیت به خانواده دانشجویان که در این حادثه، عزیزان خود را از دست دادهاند و آرزوی شفای عاجل برای مصدومین این حادثه، تأکید کرد که علت بروز این سانحه، سریعتر بررسی و نتیجه به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.
ساعت حدود ۷:۳۰ صبح امروز تصادف اتوبوس حامل دانشجویان پیراپزشکی و تریلی در محور سمنان - سرخه دو کشته و ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت. ۵ نفر از مصدومان نیاز به مراقبتهای ویژه دارند.
اتوبوس حامل راننده و ۱۳ نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه بود و متوفیان دو دختر دانشجو هستند.
علت این حادثه در دست بررسی است.