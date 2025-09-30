پخش زنده
سرپرست اداره ایمنی و ترافیک ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران از شناسایی و اعمال قانون برای ۱۶۵۰ مورد تخلف اضافه تناژ در نیمه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محسن یمینی سرپرست اداره ایمنی و ترافیک ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران با اشاره به اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات اضافه تناژ گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، ۱۶۵۰ مورد تخلف اضافه تناژ در محورهای استان شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته است.
وی افزود: با توجه به نقش بار بیش از ظرفیت مجاز در کاهش ایمنی تردد و تخریب بستر و ابنیه فنی راهها، این طرح با جدیت در دستور کار قرار گرفته و در قالب گشتهای مشترک با پلیس راه و انجمنهای صنفی حملونقل کالا، بهویژه در مبادی بارگیری مانند معادن اجرا شده است.
یمینی تصریح کرد: بر اساس بررسیهای چهار ماه اخیر، ۳۳۰۰ تن بار بیش از ظرفیت مجاز توسط وسایل نقلیه شناسایی و اعمال قانون شده است.
وی با اشاره به محورهای پرتخلف استان از جمله هراز، سوادکوه و ساری–نکا گفت: برای جلوگیری از تکرار تخلف و کاهش خسارت به سرمایه ملی، اقدامات پیشگیرانهای نظیر توقیف وسیله نقلیه در پارکینگ، لغو کارت هوشمند راننده و ناوگان با همکاری پلیس راه در حال اجراست.
سرپرست اداره ایمنی و ترافیک مازندران تأکید کرد: با توجه به سهم بالای وسایل نقلیه سنگین در ترددهای روزانه استان، استمرار نظارت و برخورد با تخلفات اضافه تناژ، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ ایمنی راهها و زیرساختهای حملونقل است.