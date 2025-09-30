پخش زنده
۴۵۰ شرکتکننده رشتههای مختلف قرآنی چهلوهشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه در استان کردستان، حضور خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این روزها شهر سنندج استان کردستان، با خیابانهایی آذینبسته و فضای معنوی حاکم بر آن، مهیای میزبانی بزرگترین رویداد قرآنی کشور است.
استان کردستان از ۲۶ مهر تا ۶ آبان میزبان چهلوهشتمین دوره مسابقه های سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد بود. ۴۵۰ شرکتکننده از سراسر کشور در رشتههای مختلف قرآنی، در سالنهای برگزاری مسابقه های قرآن در سنندج به رقابت خواهند پرداخت.
همزمان با این مسابقه های قرآن، بیش از ۲۰۰ محفل و نمایشگاه فرهنگی در نقاط مختلف استان برپا خواهد شد .
به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان، برای قاریان برتر استان، بستههای تشویقی ویژهای همچون واگذاری زمین در نظر گرفته شده است تا انگیزهای برای رشد و شکوفایی بیشتر استعدادهای قرآنی محلی باشد.
همچنین قاریان برجسته بینالمللی، بهویژه قاریان مشهور از کشور مصر، در برنامههای این دوره حضور خواهند داشت و محافل قرآنی را با تلاوتهای روحنواز ، زینت خواهند داد.
مسئولان استانی بر نقش پررنگ همراهی مردم و همکاری گسترده دستگاههای اجرایی تأکید دارند و معتقدند که این مسابقه ها، فرصتی تاریخی برای نمایش ظرفیتهای قرآنی و فرهنگی استان کردستان است.