نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با تاکید بر لزوم تبدیل زمین‌های خالی به فضای سبز گفت: مجوزهایی که بدون مدیریت صحیح و با تبعیض صادر و منجر به تغییر کاربری می‌شوند، خیانت به بیت‌المال و آینده شهر هستند.

مجوز تغییر کاربری زمین‌ها، خیانت به آینده شهر است

مجوز تغییر کاربری زمین‌ها، خیانت به آینده شهر است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیت‌الله سید حسن عاملی در مراسم افتتاح پروژه‌های شهری شامل پارک‌ها، میدان وحدت و نمایشگاه تجهیزات شهرداری، با تمجید از تحولات اخیر شهر، بر لزوم توسعه پایدار و صیانت از منابع طبیعی تأکید کرد.

وی ضمن ابراز خرسندی از روند توسعه شهری افزود: جای تحسین و غرور مبارکی است که می‌بینیم شهرمان با سرعت در حال تحول و پیشرفت است و از سایر شهرهای هم‌سطح عقب نمانده است. شهردار واقعاً شایسته تلاش کرده‌ و شورای شهر نیز همراهی خوبی داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به افتتاح پارک‌ها و فضاهای سبز جدید، بیان کرد: اگرچه این اقدامات مثبت است، اما باید بدانیم که با این پارک‌های محلی نمی‌توان کمبود انباشته‌ شده فضای سبز شهری را به طور کامل جبران کرد.

وی تأکید کرد: بدون تعلل باید در اختیار منابع طبیعی هر چقدر که فضا وجود دارد، به فضای سبز تبدیل شود. ما خیلی اصرار کردیم که منطقه الماس به پارک ملی تبدیل شود تا برای شهرمان به‌عنوان یک محل تفریحی - گردشگری حفظ شود. انتظار داریم مسئولان استان در این خصوص به‌صورت جدی تصمیم بگیرند و سرنوشت این پارک جنگلی مشخص شود.

امام جمعه اردبیل با انتقاد از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و صدور مجوزهای نامناسب در حاشیه جاده‌ها بیان کرد: به‌جای اینکه یک فضای خالی تبدیل به فضای سبز شود، با تغییر کاربری، در کنار جاده‌ها تبدیل به یک نمایشگاه یا کاربری تجاری می‌شود. چرا و با چه مجوزی چنین کارهایی صورت می‌گیرد؟

وی افزود: مجوزهایی که بدون مدیریت صحیح و با تبعیض صادر و منجر به تغییر کاربری می‌شوند، خیانت به بیت‌المال و آینده شهر هستند. باید در راستای صیانت از بیت‌المال تلاش کنیم.

آیت‌الله عاملی با ستایش از اقدامات عمرانی نظیر بازگشایی‌ها و تقاطع‌های غیرهم‌سطح، این اقدامات را نشانه‌ای از آینده‌نگری در شهر دانست و گفت: ایجاد تقاطع غیر همسطح در آقاباقر یکی از همین موارد ملموس توجه به آینده نگری است که با پیش‌بینی بروز ترافیک در آن تقاطع بعد از راه ‌اندازی ایستگاه راه‌آهن، در حال اجرا است.

وی همچنین ساماندهی ورودی اردبیل از سمت مشکین‌شهر را بسیار ضروری دانست و بیان کرد: ورودی اردبیل از مشکین‌شهر به هیچ وجه مناسب نیست و باید به‌صورت اساسی ساماندهی شود.

در پایان، نماینده ولی فقیه در استان، با تأکید بر وحدت موجود گفت: وفاق موجود در استان، که همه دست در دست هم داده‌اند تا برای توسعه تلاش کنند، آینده‌ای روشن را نوید می‌دهد.