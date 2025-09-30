به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکنون ۲۵۰ قطعه زمین را به واجدان شرایط در حاشیه شهر چابهار واگذار کرده است.

امین عدیلی در جلسه شورای مسکن شهرستان چابهار افزود: بنیاد مسکن برنامه ساخت دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در حاشیه چابهار را در اولویت کاری خود قرار داده و تاکنون پیشرفت‌هایی در فاز دوم طرح رمین نیز حاصل شده است.

وی افزود: این اقدامات با هدف رفع نارسایی‌های محیط زیستی، بهبود کیفیت زندگی و تأمین مسکن مناسب برای ساکنان مناطق حاشیه‌ای چابهار در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد.