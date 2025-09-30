به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ، لطفی از اجرای مصوبه ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در تاریخ ۶ مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت:به منظور کمک به مدیریت انرژی، کاهش ناترازی‌های موجود، ارتقای بهره‌وری و همچنین تحکیم خانواده، مصرف انرژی مدارس در روز های پنجشنبه، مقرر شد فعالیت اداری تمامی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بانک‌های دولتی و غیردولتی (به‌جز شعب منتخب)، به استثنای مراکز درمانی، امدادی و خدمات‌رسان، در روزهای پنجشنبه تا پایان آذرماه امسال به صورت دورکاری مدیریت شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان افزود: دستگاه‌هایی که فاقد زیرساخت‌های لازم برای دورکاری هستند، استثناً موظف شدند برای رعایت قانون با مدیریت ساعات کاری در ایام فعال اداری، سقف ۴۴ ساعت کاری کارکنان در هفته را رعایت و مدیریت کنند.

وی تأکید کرد: این تصمیم با رأی حداکثری اعضای شورا و با هدف افزایش مدیریت ناترازی و حمایت از والدین شاغل و کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها اتخاذ شده است و اجرای آن نیازمند همراهی و همکاری تمامی دستگاه‌هاست.