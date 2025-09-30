ده‌ها کشته در ویتنام و فیلیپین بر اثر طوفان بوآلوی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ طوفان بوآلوی که پیشتر فیلیپین را در نوردید با رسیدن به ویتنام در مجموع جان ده‌ها نفر را گرفت.

بر اثر وقوع این طوفان با سرعت ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت، بیش از ۳۰ نفر در فیلیپین و ویتنام مفقود شدند و به گفته مقامات دو کشور آمار جان باختگان همچنان در حال افزایش است.

تعطیلی فرودگاه‌ها، مراکز خدمات رسانی، لغو و به تعویق افتادن صد‌ها پرواز از دیگر تبعات وقوع این طوفان در ویتنام است.

طوفانی که زندگی میلیون‌ها نفر را در ویتنام، لائوس و فیلیپین با تخریب بخش وسیعی از شالیزار‌های برنج، زمین‌های زیرکشت ذرت و تلف شدن هزاران راس دام و طیور تحت تاثیر جدی قرار داده است.