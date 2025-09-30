به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ این یادواره که با عنوان آبروی محله در مقابل منزل شهیده سیده زهرا بازیار برگزار شد با استقبال اهالی محل و اقوام و بستگان شهید مواجه شد.

مراد یگانه فرماندار دهلران در جمع اهالی کوچه شهید بازیار، از زنان و مادران شهید به عنوان اسطوره‌های انسان ساز یاد کرد که با حضور خود در میادین نبرد دوشادوش مردان از کیان اسلامی پاسداری کردند، و فصلی نو در مکتب ایثار و جانفشانی رقم زدند.

سرهنگ پاسدار «علی مرغزاری» فرمانده سپاه ناحیه دهلران نیز با بیان اینکه شهرستان دهلران در طول دوران دفاع مقدس ۲۳ شهید زن را تقدیم آرمان‌های والای انقلاب اسلامی نمود افزود: حجاب، عشق به فرزند و عشق به میهن از بارزترین شاخص‌های مادران و زنان ایرانی است.