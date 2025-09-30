به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اصفهان بیان کرد: در هفته مقدس این تعداد کتاب به قلم بانوان اصفهانی رونمایی شد.

یوسف علایی افزود: این کتاب‌ها با انتشارات حفظ آثار ونشر ارزش‌های دفاع مقدس اصفهان در قالب رمان، نمایش نامه، داستان، کتاب اسنادی، خاطره، تاریخ شفاهی، پژوهشی، بین رشته‌ای و کتاب به زبان انگلیسی و عربی نگارش شده است.