همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس
رونمایی از ۲۲ کتاب دفاع مقدس در اصفهان
۲۲ کتاب با محوریت دفاع مقدس در اصفهان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس اصفهان بیان کرد: در هفته مقدس این تعداد کتاب به قلم بانوان اصفهانی رونمایی شد.
یوسف علایی افزود: این کتابها با انتشارات حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس اصفهان در قالب رمان، نمایش نامه، داستان، کتاب اسنادی، خاطره، تاریخ شفاهی، پژوهشی، بین رشتهای و کتاب به زبان انگلیسی و عربی نگارش شده است.
رونمایی از ۲۲ کتاب دفاع مقدس در اصفهان رونمایی از ۲۲ کتاب دفاع مقدس در اصفهان رونمایی از ۲۲ کتاب دفاع مقدس در اصفهان رونمایی از ۲۲ کتاب دفاع مقدس در اصفهان رونمایی از ۲۲ کتاب دفاع مقدس در اصفهان رونمایی از ۲۲ کتاب دفاع مقدس در اصفهان رونمایی از ۲۲ کتاب دفاع مقدس در اصفهان رونمایی از ۲۲ کتاب دفاع مقدس در اصفهان رونمایی از ۲۲ کتاب دفاع مقدس در اصفهان رونمایی از ۲۲ کتاب دفاع مقدس در اصفهان رونمایی از ۲۲ کتاب دفاع مقدس در اصفهان رونمایی از ۲۲ کتاب دفاع مقدس در اصفهان رونمایی از ۲۲ کتاب دفاع مقدس در اصفهان