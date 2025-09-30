پخش زنده
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کردکوی از انجام عملیات شستشوی پیشگیرانه ۱۴ کیلومتر از خطوط شبکه جمع آوری فاضلاب در راستای ارتقای کیفیت خدمات، پیشگیری از انسداد و حفظ بهداشت محیط زیست خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ سید امید حسینی ضمن اعلام این خبر به دیگر اقدامات این امور در حوزه فاضلاب اشاره کرد و گفت: بازرسی ۲۱۰ منهول فاضلاب، مهپاشی ۷۰۰ منهول فاضلاب، رفع گیر ۱۲۰ فقره انشعابات و شبکه فاضلاب به منظور جلوگیری از برگشت فاضلاب و حفظ بهداشت محیط، اصلاح و بازسازی ۱۵۰ متر شبکه فاضلاب و تعویض بیش از ۳۰ دریچه منهول فرسوده از دیگر فعالیتهای صورت گرفته در این مدت بوده است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کردکوی در ادامه با اشاره به اهمیت نگهداری و بهسازی شبکههای آب و فاضلاب، گفت: شستشوی ۱۹۰ کیلومتر شبکه و خط انتقال آب شرب در راستای ارتقای کیفیت آب و تضمین سلامت آب شرب شهروندان و همچنین اجرای بیش از ۲۰۰۰ مورد آزمون کلر سنجی به منظور پایش مستمر کیفیت آب و جلوگیری از آلودگیهای میکروبی از دیگر فعالیت صورت گزفته در این مدت بوده است.
سید امید حسینی در پایان به اقدامات انجام شده در حوزه بهسازی تأسیسات آب اشاره کرد و افزود: بهسازی و تعویض الکتروپمپ ۶ حلقه چاه آب شرب با هدف افزایش راندمان تولید و پایدارسازی فشار آب، همراه با اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب شرب به طول ۱۵۰۰ متر در راستای بهبود توزیع آب و رفع کمفشاری در مناطق مختلف شهرستان صورت گرفته است.