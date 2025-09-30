به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۲۴ تیم حضور پیدا کردند که در ۶ گروه ۴ تیمی به رقابت می‌پردازند و از هر گروه دو تیم اول و دوم به همراه ۴ تیم سوم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند. مسابقات در شهر‌های سانتیاگو، والپاریزو، تانکا و رانکاگوآ برگزار می‌شود. نتایج و برنامه مسابقات و وضعیت سایر گروه‌ها به این شرح است:

گروه‌ای:

- برنامه - بامداد چهارشنبه ۹ مهر:

مصر - نیوزیلند

ژاپن - شیلی

- تیم‌های ژاپن و شیلی با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های نیوزیلند و مصر بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه بی:

پاناما - اوکراین

کره جنوبی - پاراگوئه

- تیم‌های پاراگوئه و اوکراین با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های پاناما و کره جنوبی بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه سی:

- تیم مغرب با ۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های مکزیک و برزیل با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم اسپانیا بدون امتیاز چهارم است.

گروه دی:

- تیم‌های ۳ امتیازی آرژانتین و ایتالیا اول و دوم هستند و تیم‌های استرالیا و کوبا بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

گروه ایی:

فرانسه ۲ - ۱ آفریقای جنوبی

آمریکا ۹ - ۱ نیوکالدونیا

- تیم‌های آمریکا و فرانسه با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های آفریقای جنوبی و نیوکالدونیا بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه اف:

نروژ ۱ - ۰ نیجریه

کلمبیا ۱ - ۰ عربستان

- تیم‌های کلمبیا و نروژ با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های عربستان و نیجریه بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

----

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم اروگوئه با شکست ایتالیا قهرمان شد و تیم کره جنوبی به مقام سوم رسید.

---

- در جام جهانی فوتبال جوانان که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود، تیم آرژانتین با ۶ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های برزیل با ۵ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و پرتغال با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیم‌های صربستان ۲ بار و اروگوئه، اوکراین، غنا، اسپانیا، شوروی، آلمان غربی، فرانسه و انگلیس هر کدام یک بار قهرمان شده‌اند.

---

- تیم جوانان ایران ۳ بار در سال‌های ۱۹۷۷، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۷ به جام جهانی جوانان راه یافته است که در هر ۳ دوره در دور گروهی حذف شد. حاصل کار ایران در جام جهانی جوانان ۲ برد، یک تساوی و ۶ شکست، ۸ گل زده و ۱۹ گل خورده بوده است.