به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده مردم اسدآباد در مراسم یادواره ۴۱۱ شهید دراسدآباد گفت: باید بدانیم دوران ۸ سال دفاع مقدس، گنجینه‌ای بی نظیر، ارزشمند و بی پایان و از ماندگارترین حماسه‌های ملت دین دار، فهیم، با بصیرت و آگاه جمهوری اسلامی ایران است.

رنجبرزاده افزود:برکات و ثمرات دفاع مقدس فقط به حفظ تمامیت ارضی و به تاراج نرفتن قسمت‌هایی از این سرزمین خلاصه نمی‌شود.

وی یادآور شد: تاریخ این کشور نشان می‌دهد در ۲۰۰ سال گذشته قبل از جنگ تحمیلی، هرگاه این کشور با کشور دیگری درگیری نظامی داشت بخشی از سرزمین ما به یغما می‌رفت، اما بعد از ۲۰۰ سال، جنگی که در آن دشمن نتوانست یک وجب از خاک این کشور را بگیرد همین جنگ هشت ساله است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت: مایه تأسف و شرمساری بیشتر آن است که بخش‌هایی از این سرزمین، در دوران قبل از انقلاب اسلامی به دلیل بی‌لیاقتی حاکمان بر کشور بدون هیچ جنگ و درگیری به یغما رفته است، اما رزمندگان غیور و ولایت مدار ما، در دفاع مقدس با ایثارگری و نثار خون خود از نهال نوپا انقلاب اسلامی جانانه دفاع کرده و بیرقی را که امام و شهدا برافراشته بودند به من، شما و نسل حاضر سپردند.