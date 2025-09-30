آمار نگرانکننده پلیس از تصادفات جرحی
رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با انتشار آمار نگرانکنندهای از تصادفات جرحی و فوتی ناشی از تغییر مسیر ناگهانی و حرکت با دنده عقب، بر ضرورت توجه رانندگان به تابلوهای راهنمایی و رانندگی و انتخاب صحیح مسیر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ مصطفی زینیوند با اعلام آمار تصادفات از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، گفت: در مجموع ۱۶۴۶ فقره تصادف جرحی در پایتخت بهدلیل تغییر مسیر ناگهانی رخ داده است که شامل ۷۷۹ فقره در بزرگراهها، ۷۶۱ فقره در خیابانهای اصلی و ۱۰۶ فقره در خیابانهای فرعی بوده است.
وی افزود: در همین مدت، ۲۳ نفر (۱۷ نفر در بزرگراهها و ۶ نفر در خیابانهای اصلی) نیز جان خود را در اثر همین تخلف از دست دادهاند.
زینیوند با اشاره به نقش خطای انسانی، نقص راه و نقص وسیله نقلیه در بروز این حوادث، تأکید کرد: یکی از عوامل مهم در وقوع این تصادفات، بیتوجهی رانندگان به تابلوهای راهنمایی و رانندگی یا نقص در تابلوهاست. اگر راننده با دقت کافی به علائم توجه کند و مسیر خود را بهدرستی انتخاب کند، احتمال وقوع تصادف بهدلیل تغییر مسیر ناگهانی بهشدت کاهش مییابد.
وی همچنین به آمار تصادفات ناشی از حرکت با دنده عقب اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۳۷ فقره تصادف جرحی بهدلیل حرکت با دنده عقب ثبت شده است؛ شامل ۹۷ فقره در بزرگراهها، ۱۵۶ فقره در خیابانهای اصلی و ۸۴ فقره در خیابانهای فرعی. در همین مدت، ۹ نفر (۴ نفر در بزرگراهها، ۲ نفر در خیابانهای اصلی و ۳ نفر در خیابانهای فرعی) در اثر این تخلف جان باختهاند.
زینیوند هشدار داد: حرکت با دنده عقب، بهویژه در محورهای بزرگراهی که سرعت وسایل نقلیه عبوری بالاست، یکی از خطرناکترین تخلفات محسوب میشود. این اقدام معمولاً ناشی از عدم توجه به تابلوهای راهنمایی و رانندگی و انتخاب نادرست مسیر است.
وی تأکید کرد: نصب صحیح و قابلدید تابلوهای راهنمایی و رانندگی در نقاط کلیدی مانند ورودی و خروجی بزرگراهها، نقش حیاتی در جلوگیری از تخلفات حادثهساز دارد. رانندگان با دقت به این علائم میتوانند مسیر خود را بهدرستی انتخاب کرده و از تغییر مسیر ناگهانی یا حرکت با دنده عقب اجتناب کنند.
رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در ترافیک شهری، تصمیمهای لحظهای میتوانند سرنوشتساز باشند. تغییر مسیر ناگهانی یا حرکت با دنده عقب، تنها در چند ثانیه، ممکن است جان انسانها را بگیرد. اما راه پیشگیری ساده است: تابلوهای راهنمایی و رانندگی نه فقط علائم فلزی، بلکه هشدارهایی حیاتیاند که مسیر درست را نشان میدهند. اگر این تابلوها در جای مناسب نصب شوند و رانندگان با دقت به آنها توجه کنند، بسیاری از تصادفات هرگز رخ نخواهند داد. ایمنی، از لحظهای آغاز میشود که چشممان به تابلو میافتد و تصمیممان بر پایه آگاهی شکل میگیرد.