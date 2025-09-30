پخش زنده
امروز: -
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای حضور در کنگره شمس و مولانا و بازدید از آثار تاریخی به خوی سفر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز سهشنبه هشتم مهرماه، با همراهی جمعی از مقامات ملی و محلی، وارد شهرستان خوی شد تا ضمن بازدید از مجموعههای فرهنگی و تاریخی شاخص، در یازدهمین همایش علمی شمس و مولانا حضور یافته و به تبیین راهبردهای توسعه میراثفرهنگی و گردشگری کشور بپردازد.
در این سفر که با استقبال عادل نجفزاده، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، حسن نصراللهپور، شهردار خوی، اعضای شورای شهر و جمعی از مدیران و مسئولان محلی همراه بود، جواد واحدی، معاون امور مجلس، حقوقی و امور استانهای وزارتخانه، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی و مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان نیز حضور داشتند.
برنامههای وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این سفر شامل بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی مقبره شمس تبریزی، بازار تاریخی و بافت سنتی خوی و همچنین هتل پنجستاره در حال احداث امام رضا (ع) بود تا ضمن آشنایی با ظرفیتهای تاریخی و گردشگری منطقه، راهکارهای توسعه پایدار گردشگری و میراثفرهنگی را بررسی کند.