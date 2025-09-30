وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بازدید از مجموعه شمس تبریزی در خوی، بر ضرورت معرفی این ظرفیت بزرگ فرهنگی به ایرانیان و جهانیان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سیدرضا صالحی‌امیری در جریان بازدید از مجموعه شمس تبریزی در خوی، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: امروز توفیق حاصل شد به دیار شمس سفر کنیم؛ سرزمین عرفان، اخلاق، شعر و ادب که نام پرآوزه‌ای در جهان دارد. همراه با استاندار و نماینده مردم خوی در این مجموعه حضور یافتیم، شهری که با مدیریت مسئولان دلسوز و همراهی امام جمعه، زمینه توسعه پایدار را فراهم کرده است.

وزیر میراث‌فرهنگی افزود: نیاز است این ظرفیت بزرگ ابتدا به ایرانیان و سپس به جهانیان معرفی شود تا مجموعه شمس تبریزی با ارزش واقعی خود، توسعه یافته و زیرساخت‌های گردشگری در خوی تقویت شود و موجب جذب گردشگر از سراسر منطقه و جهان شود.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در قطب‌های فرهنگی گفت: اگر بر محور‌های فرهنگی سرمایه‌گذاری کنیم، اقتصاد و فرهنگ شهر متحول خواهد شد و جوانان احساس غرور و تعلق بیشتری خواهند داشت. جوانان آذربایجان و ایران باید بدانند چه سرمایه عظیمی در اختیار دارند و افتخار زندگی در این جغرافیا را داشته باشند.

صالحی‌امیری تصریح کرد: باید برنامه‌ریزی کنیم تا مجموعه شمس هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد. فعالیت این مجموعه باعث افزایش حضور مسافران، رونق بازار، فعال شدن دانشگاه و ایجاد فرصت‌های شغلی خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری آذربایجان‌غربی گفت: این استان با برخورداری از سه اثر ثبت جهانی و صد‌ها اثر ملی، یکی از بزرگ‌ترین جذابیت‌های گردشگری جهان را در اختیار دارد. آذربایجان غربی با تنوع اقوام، ادیان و فرهنگ‌ها می‌تواند الگویی از انسجام ملی برای ایران و قطب فرهنگی برای جهانیان، به‌ویژه همسایگان باشد