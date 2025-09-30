پخش زنده
در هفته آتش نشانی و ایمنی در ۱۱۴ آتش نشانی شهرداریهای استان اصفهان، برنامههای آموزشی عمومی و آزمایشی، مانور و تجلیل از آتش نشانان برگزار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ منصور شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در آیین رونمایی از تجهیزات آتش نشانی شهر دستگرد و تجلیل از آتش نشانان این شهر افزود: در شش ماه اول امسال ماموران آتش نشانی در استان اصفهان بیش از ۱۴ هزار ماموریت امدادی و ایمنی در شهرها و بیرون از شهرها انجام دادهاند که منجر به نجات ۷ هزار نفر شده است.
شهردار دستگرد نیز از خرید تجهیزات آتش نشانی با بیش از ۵۲ میلیارد ریال هزینه خبرداد.
ایرج بناییان گفت: شهر دستگرد به عنوان معین شهر اصفهان، سین، خورزوق و پالایشگاه است.