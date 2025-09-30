پخش زنده
کتاب «وقتی که قاب کامل شد» بازتابی از روزهای پرالتهاب جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران است که صدای مردم زنجان را از این واقعه در دل تاریخ به تصویر میکشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ این کتاب به قلم جمعی از نویسندگان زنجانی درباره روایتهایی از شهدا و زیست مردم زنجان از جنگ ۱۲ روزه گرد آوری و تالیف شده است.
آیین رونمایی از این کتاب با حضور تعدادی از نویسندگان، خانوادههای شهدا و علاقهمندان به ادبیات مقاومت و تاریخ شفاهی در فرهنگسرای زندگی واقع در پارک بانوان زنجان برگزار شد.