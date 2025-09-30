به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ این کتاب به قلم جمعی از نویسندگان زنجانی درباره روایت‌هایی از شهدا و زیست مردم زنجان از جنگ ۱۲ روزه گرد آوری و تالیف شده است.

آیین رونمایی از این کتاب با حضور تعدادی از نویسندگان، خانواده‌های شهدا و علاقه‌مندان به ادبیات مقاومت و تاریخ شفاهی در فرهنگسرای زندگی واقع در پارک بانوان زنجان برگزار شد.