به مناسبت هفته گردشگری نشست تخصصی "نقش هنر در توسعه گردشگری کردستان"در سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کردستان دارای بناهای تاریخی بسیاری است که نشاندهنده ارزشهای فرهنگی و تمدنی استان است.
ماموستا فایق رستمی در این نشست با تاکید بر اینکه هنر ریشه در فرهنگ اصیل مردم کردستان دارد، اظهارداشت: کردستان، فرهنگی غنی دارد و احیا کردن فضاهای گردشگری استان مستلزم توجه بیشتر مسئولان است و بهرهگیری از ظرفیتهای هنری میتواند مسیر توسعه گردشگری استان را هموار کند.
ورمقانی معاون سیاسی، امینیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به اینکه هویت تاریخی کردستان بیش از ۷هزار سال قدمت دارد، گفت: کردستان نماد هویت ایران است و در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سرآمد کشور به شمار میرود.
قطبالدین صادقی نیز با بیان اینکه در سنندج ۱۵۰ خانه تاریخی دارد، گفت: کردستان دارای اثار تاریخی است که نظیر آن در کمترجایی از جهان وجود داشته باشد و اهمیت نگهداری و حفظ این آثار ارزشمند دوچندان است و نیازمند توجه بیشتر مسئولان زیربط است.
ویژهبرنامههای گرامیداشت هفته گردشگری با محوریت شعار «گردشگری و تحول پایدار» از پنجم مهر آغاز و تا ۱۱ مهرماه ادامه دارد.