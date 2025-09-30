پخش زنده
امروز: -
در سالروز همبستگی با کودکان فلسطینی، شبکه نمایش با پخش فیلم «راوی کوچک» تلاش میکند صدای بیصدای کودکانی باشد که رنج جنگ را با امید زندگی پیوند میزنند و شبکه چهار سیما نیز سریال «دکل ۲» را آماده پخش کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش، نهم مهرماه در سالروز شهادت مظلومانه محمد الدوره کودک فلسطینی که روز همبستگی با کودکان فلسطینی هم نامگذاری شده است، فیلم «راوی کوچک» را پخش خواهد کرد.
فیلم سینمایی «راوی کوچک» به کارگردانی حسین سهیلی زاده فردا چهارشنبه ۹ مهرماه ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
نسرین خسروانی، مریم شیرازی، مهدی ساکی، هانیه مرادی، امید زندگانی و زیبا بروفه در این فیلم نقش آفرینی میکنند.
این فیلم قصه دختر بچهای فلسطینی (هانیه مرادی) است که در یک درگیری در فلسطین مجروح میشود و مادر خود را گم میکند.
او که برای مداوا به ایران منتقل میشود، فکر میکند مادرش کشته شده است و این قضیه باعث افسردگی او میشود.
یک مددکار اجتماعی که او نیز دختر خود را بر اثر حادثهای از دست داده است، برای مداوای دختر فلسطینی تلاش میکند و این تلاش باعث برقراری ارتباط عاطفی میان آنها میشود.
زمانی که مددکار تصمیم میگیرد دختر فلسطینی را به عنوان فرزندخوانده خود بپذیرد و....
سریال «دکل ۲»
سریال «دکل ۲» با گویندگی ۲۵ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد گویندگی (دوبلاژ) اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
این سریال در گونه درام و معمایی محصول انگلستان در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه چهار سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سریال رزیتا یاراحمدی و صدابردار آن حسین حسنی فر است.
بابک اشکبوس، دانیال الیاسی، علیرضا باشکندی، شهراد بانکی، علی بیگ محمدی، شراره حضرتی، نفیسه زاجکانیها، لادن سلطان پناه، زهرا سوهانی، ابوالفضل شاه بهرامی، فرهاد شریفی، پریا شفیعیان، زهره شکوفنده، محمد صادقیان، امیرمحمد صمصامی، بهروز علی محمدی، پویا فهیمی، کوروش فهیمی، امیربهرام کاویانپور، کسری کیانی، غلامرضا مهرزادیان، علی همت مومیوند، علیرضا ناصحی، آزیتا یاراحمدی و رزیتا یاراحمدی صداپیشههای این اثر بودهاند.
این سریال در فصل دوم خود هم با همان رویکرد محیط زیستی ادامه مییابد ، اینبار در سکویی در قطب شمال شاهد تلاطمهای خدمه و دشمنیها و دوستیهای آنها هستیم و کمکم با پدیده زیستی زیر آب که به آن نام «نیاکان» را نهادهاند آشنا میشویم و میفهمیم که برخلاف تصور این پدیده، عاملی مخرب نیست بلکه عامل مخرب طمع و جاهطلبی شرکتهای بزرگ صنعت انرژی هستند.
سریال «دکل ۲» داستانهای پرجذبه معمایی اش را در موضوع حمایت از محیط زیست در برابر این روندهای اقتصادی فاسد روایت میکند و شخصیتهای مثبت و منفی خود و تنشها و کشمکشهای آنها را با هم در چنین زمینهای تعریف میکند.