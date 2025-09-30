به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

نسف قرشی ازبکستان ۲ - ۳ الهلال عربستان (گل‌های الهلال: سرگئی میلینکوویچ ساویچ در دقیقه ۲۱، تئو ارناندس ۲ + ۴۵ و مارکوس لئوناردو ۷۹)

الغرافه قطر ۲ - ۰ الشرطه عراق (گل‌ها: خسولو در دقیقه ۴۸ و فرجانی ساسی ۵۴)

تراکتور تبریز - الوحده امارات (ورزشگاه سهند تبریز - داور: محمد الهویش از عربستان)

- در تیم تراکتور با مربیگری ژوزه مورایس مربی پرتغالی و سابق سپاهان، محمد قربانی و مبین دهقان دو هافبک ایرانی عضویت دارند.

- تیم تراکتور پیش از این برابر شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ مساوی کرد.

الدحیل قطر ۲ - ۲ الاهلی عربستان (قهرمان دوره قبل)

- ادمیلسون ژونیور در دقیقه ۲۵ و کریشتف پیاتک ۴۸ برای الدحیل گل زدند و گل‌های الاهلی را ماتیوش گونسالوش در دقیقه ۴۲ و ریاض محرز ۱ + ۴۵ وارد دروازه حریف کردند.

* برنامه - سه شنبه ۸ مهر:

السد قطر - شارجه امارات

الاتحاد عربستان - شباب الاهلی امارات

- در تیم شباب الاهلی سردار آزمون، سعید عزت اللهی، رضا غندی پور و مرصاد سیفی ۴ بازیکن ایرانی عضویت دارند.

- در جدول تیم الهلال با ۶ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های الاهلی عربستان و الوحده امارات با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم تراکتور تبریز با ۲ امتیاز به رده ششم صعود کرد.