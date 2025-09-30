بازار مالی و مشتقه بورس کالای ایران در نیمه نخست ۱۴۰۴ رکورد سال گذشته را شکست و ارزش معاملات به بیش از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان رسید.

ارزش معاملات بورس کالای ایران در ۶ ماه اول سال به ۶۳۹ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارزش معاملات بازار مالی و مشتقه سال گذشته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود که امسال این رقم به ۶۳۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا بیش‌ترین اقبال را داشتند و ارزش معاملات آن‌ها به ۴۹۷ هزار میلیارد تومان رسید.

ارزش مبادلات مجموع صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و زعفران نیز در نیمه نخست امسال از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت، در حالی که سال گذشته این رقم ۴۰۹ هزار میلیارد تومان بود.

در این مدت، ارزش معاملات بازارهای مالی شامل بازار سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های کالایی به ۶۲۵ هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین ۱۶ میلیون و ۹۹۳ هزار قرارداد مشتقه شامل قراردادهای آتی و اختیار معامله به ارزش ۱۴.۶ هزار میلیارد تومان معامله شد.

این دستاورد نشان‌دهنده رشد چشمگیر ابزارهای مالی و اقبال سرمایه‌گذاران به بازارهای نوین بورس کالا است.