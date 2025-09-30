پخش زنده
مسئول واحد حقوقی اداره منابع طبیعی دزفول از رفع تصرف ۵۰ هزار مترمربع از اراضی این شهرستان و بازگشت به بیت المال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد شمیری گفت: در راستای صیانت از انفال، باتلاش مجموعه یگان حفاظت و واحد حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول و با رای مقام قضایی، ۵۰ هزار مترمربع از اراضی ملی در قالب دو پرونده قضایی آزاد سازی شد.
وی ضمن قدردانی از همکاری و تعامل سازنده دستگاه قضایی و نیروهای خدوم فراجا در این خصوص اظهار داشت: این عرصهها در سنوات گذشته مغایر با قوانین و مقررات ابلاغی تصرف شده که به استناد ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور اراضی آزاد سازی و رفع تصرف شد.