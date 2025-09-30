نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:امر به معروف و نهی از منکر باید از اولویت‌های قرارگاه جهاد تبیین باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در نشست قرارگاه تبیین با اشاره به تلاش دشمن برای کمرنگ کردن مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفت: فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر باید در اولویت مسئولان جهاد تبیین قرار گیرد تا توطئه دشمن در ترویج مفاسد در جامعه بی اثر شود.

آیت ا... عبادی افزود: توطئه‌های دشمنان در ترویج بدحجابی از آغاز انقلاب همواره جامعه اسلامی را تهدید کرده است که باید جهادگران تبیین در فضای مجازی، محیط ادارات و دیگر اماکن این توطئه‌ها را برای مردم و نسل جوان تبیین کنند.

فرمانده سپاه انصار الرضا نیز بر بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در فضا‌های آموزشی و ادارات تأکید کرد و گفت:شبکه هادیان و جهادگران تبیین در مورد مسئله حجاب و عفاف امروز پای کار هستند و ستاد امر معروف و نهی از منکر در ادارات فعال است.

سردار مهدوی افزود:در ۳۵ روز تعداد ۶۰۰ جلسه ستاد تبیین برگزار شده است و نیروی بسیج برای فعالیت در این زمینه آمادگی کامل دارد.

قائم مقام صدا و سیمای خراسان جنوبی هم با اعلام آمادگی صدا و سیما برای پخش برنامه ویژه امر به معروف و نهی از منکر به ویژه مسئله حجاب و عفاف گفت: ترویج حجاب و عفاف از دغدغه‌های سازمان و جزو پنج اولویت کاری در صدا و سیماست.

کامیابی افزود: باید تولیدات فرهنگی ما بین مخاطبان اثرگذار باشد و مرز بین پیام دهنده و پیام گیرنده مشخص باشد.

حسین‌پور مسئول جبهه مردمی انقلاب اسلامی در استان هم در این جلسه از آموزش ۱۵۰۰ نفر از دانش آموزان دختر در دوره‌های آموزشی خبر داد و با تاکید بر لزوم تقویت حرکت های مردمی گفت: این دانش آموزان در محیط‌های آموزشی و خارج از مدارس پیرامون جهاد تبیین به ویژه حجاب عمل می کنند.