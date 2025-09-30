حضور گسترده دیپلمات‌ها و هیئت‌های خارجی در ماینکس ۲۰۲۵ نشان‌دهنده تمایل جهان برای همکاری با ایران در حوزه معدن است و این رویداد می‌تواند روابط اقتصادی و معدنی ایران را به مرحله تازه‌ای برساند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رئیس خانه معدن ایران، در چهاردهمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی (ماینکس ۲۰۲۵) با تأکید بر اهمیت راهبردی بخش معدن در اقتصاد کشور اظهار داشت: ایران با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده معدنی یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی و صنعتی آینده کشور است و لزوم دارد نگاه به همایش‌های معدنی از چارچوب‌های سنتی فراتر رفته و به بستری واقعی برای جذب سرمایه و انتقال فناوری تبدیل شود.

محمدرضا بهرامن، نقش مهم ماینکس را برای معرفی توانمندی‌های معدن ایران و ایجاد ارتباطات سازنده بین‌المللی یادآور شد که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی به ویژه در بخش معدن باشد.

وی حضور گسترده دیپلماتیک از کشور‌های مختلف از جمله مالی، کنیا، بلاروس، عمان، رومانی، سنگال، نیجر، زیمبابوه، ویتنام، اوگاندا، سودان، عربستان، قطر و هیئت‌هایی از آفریقای جنوبی، لهستان، کره جنوبی، ترکیه و روسیه را نشانه جایگاه ویژه ایران در نقشه جهانی معدن توصیف کرد.

رئیس خانه معدن ایران افزود: ماینکس ۲۰۲۵ می‌تواند فصل تازه‌ای در توسعه روابط اقتصادی و معدنی ایران با سایر کشور‌ها باشد و فرصت طلایی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و ایجاد بستر پایدار برای رشد بخش معدن فراهم کند. وی ابراز امیدواری کرد با همکاری تمام ذی‌نفعان، جایگاه ایران در عرصه معدن و صنایع معدنی در سطح بین‌المللی ارتقا یابد و معدن به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و اشتغالزایی کشور مطرح شود.