معاون دادستان مرکز خوزستان بر تسریع در روند ساماندهی متکدیان و بازگرداندن آنها به چرخه زندگی سالم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک عیوضی در این بازدید ضمن بررسی شرایط موجود در مرکز نگهداری، از نزدیک با چالشها و مشکلات مرتبط با نگهداری متکدیان آشنا و نگرانیهای مدیران و کارکنان این مرکز را شنید.
وی همچنین به گفتوگوی مستقیم با چندین نفر از افراد حاضر در این مرکز پرداخت تا بتواند دیدگاههای واقعی و نیازهای اصلی آنان را در تصمیمگیریهای آتی مدنظر قرار دهد.
عیوضی تاکید کرد: معضل تکدیگری، علاوه بر اینکه یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی به شمار میرود، میتواند محیط جامعه را تحتتأثیر قرار داده و وضعیت زندگی افراد آسیبپذیر را وخیمتر کند. امروز وظیفه ما به عنوان نمایندگان قانونی مردم و قوه قضائیه، سرعتبخشیدن به رسیدگی و ایجاد شرایط مطلوب برای بازگرداندن این افراد به چرخه زندگی سالم است.
معاون دادستان مرکز خوزستان در ادامه با صدور دستورات مهم و فوری به مسئولان ذیربط، خواستار ارائه برنامهای جامع برای ساماندهی وضعیت متکدیان و کاهش حضور آنان در سطح جامعه شد.
وی اظهار داشت: مقابله با این معضل باید با رویکردی همهجانبه، شامل آموزش و حمایت اجتماعی، همراه باشد تا بتوان نتایج مؤثری در بلندمدت به دست آورد.