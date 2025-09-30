پخش زنده
کانالها و زهکشهای شبکه فجر و جایزان در شبکههای آبیاری مارون لایروبی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکههای آبیاری مارون گفت: همه ساله با آغاز فصل پاییز و قبل از شروع بارشهای زمستانه، عملیات تعمیر، بازسازی و لایروبی کانال ها، زهکشها و مسیلها توسط واحد نگهداری و تعمیرات این شرکت صورت میگیرد.
محمد قره باغی افزود: هدف از این عملیات بهبود شرایط آبرسانی به اراضی کشاورزی منطقه بهبهان، جایزان و فجر میباشد که به مدت یک ماه و به میزان ۳۹ هزار متر مکعب صورت گرفته است.
وی ادامه داد: مهمترین اهداف و فعالیتهای این شرکت لایروبی کانالها و زهکشها به منظور هدایت روان آبهای سطحی و زه آب زیرزمینی، افزایش راندمان و سرعت انتقال آب در کانالهای آبیاری و زهکشها، جلوگیری از هدر رفت منابع آبی، زه دار شدن اراضی کشاورزی و تسهیل در خدمت رسانی به کشاورزان است.