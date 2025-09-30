پخش زنده
مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان در دیدار فعالان و سرمایه گذاران حوزه گردشگری با نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه اردبیل از اجرای ۹۰ طرح گردشگری با ۳۵ همت در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلیل جباری در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان اردبیل که به مناسبت هفته گردشگری در اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: استان اردبیل ظرفیتهای ویژهای در حوزه گردشگری دارد که این صنعت را به یکی از پتانسیلهای مهم توسعه اقتصادی استان تبدیل میکند و ما به همراه همه فعالان بخش خصوصی برای رونق این صنعت تلاش میکنیم.
وی افزود: استان اردبیل از لحاظ تعداد تخت رسمی مراکز اقامتی، چشمههای آب معدنی، طبیعت بینظیر، پلهای معلق، پیستهای اسکی و تأسیسات گردشگری مدرن در مناطق مختلف استان شرایط خوبی را برای میزبانی از گردشگران دارد، اما برخی کمبودها و مشکلات نیز برای بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیت باید جبران شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل با اشاره به برقراری خط هوایی جدید از کیش به اردبیل تصریح کرد: کمبودهای موجود در مسیرهای هوایی، زمینی و خط آهن دسترسی به استان یکی از مشکلات مهم صنعت گردشگری است و هر قدر بتوانیم در این زمینه شاهد توسعه زیرساختها باشیم، نتیجه آن را در صنعت گردشگری میبینیم.
جباری گفت: همچنین در راستای توسعه تأسیسات گردشگری استان با هلدینگهای بزرگ سرمایهگذاری برای حضور در استان اردبیل در حال رایزنی هستیم و علاوه بر آن، تلاش میکنیم شرایط را برای سرمایهگذاران در حال فعالیت تسهیل کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ایجاد صندوق حمایت از گردشگری یکی از مطالبات مهم جامعه گردشگری استان است که این مورد باید در سطح ملی اتفاق بیفتد و ما از طرق مختلف این موضوع را پیگیری میکنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل همچنین با اشاره به سرمایهگذاری ۳۵ همتی سرمایهگذاران بخش خصوصی در قالب ۹۰ پروژه گردشگری در سطح استان اضافه کرد: در مقابل این حجم از سرمایهگذاری، اعتبارات در دسترس برای تأمین زیرساختهای آنها ناچیز است و انتظار داریم که در این زمینه اعتبارات ملی و استانی بیشتری تخصیص پیدا کند.
جباری اجرای رویدادهای بینالمللی را یکی از راههای توسعه گردشگری استان دانست و بیان کرد: برگزاری رویدادهای بینالمللی در معرفی هر چه بهتر ظرفیتهای گردشگری استان تأثیر بسزایی دارد و در این مورد نشست سفرای کشورهای خلیج فارس و نشست علویان ترکیه از جمله برنامههایی است که برای اجرای آنها برنامهریزی و رایزنی انجام میشود.
در ادامه این دیدار رؤسای تشکلهای حرفهای هتلداران، آبدرمانیها و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان نظرات و مسائل خود را با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در میان گذاشتند.