به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیش‌بینی وضعیت هوای استان مرکزی به گفته رضا مرادی معاون اداره‌کل هواشناسی استان بدین شرح است:

تا پنج روز آینده آسمان استان عمدتا صاف، در ساعات بعدازظهر گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

سرعت وزش باد در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور از چهارشنبه تا جمعه افزایش خواهد یافت و احتمال خیزش گردوخاک از این نواحی و انتقال آن به استان وجود دارد که می‌تواند منجر به کاهش دید افقی و کیفیت هوا شود.

بررسی‌ها حاکی از روند تدریجی کاهش دمای هوا (به ویژه دمای روزانه) تا روز پنجشنبه است.

حداقل تا پایان هفته آینده پدیده بارشی در استان نخواهیم داشت.