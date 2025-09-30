به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید کمال سادات گفت: گزارش‌های واصله پس از دریافت، بلافاصله به حوزه‌های ذی‌ربط ارسال و اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

وی افزود: مرحله دوم طرد اتباع غیر مجاز در استان تهران آغاز شده و استانداری تهران پیگیر طرد و ساماندهی این افراد است.

سادات تصریح کرد: این سامانه تلفنی که به دستور استاندار تهران راه‌اندازی شده است راه دسترسی مسئولان با مردم با ارائه پیام‌های مردمی و دریافت اطلاعات از حضور اتباع غیر مجاز در سطح استان تهران است.

به گفته سادات، شهروندان می‌توانند کمک کند تا در اسرع وقت اتباع غیر مجاز شناسایی و این افراد به کشور خودشان بازگردند.