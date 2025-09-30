ناظر عالی توانیر در شرکت‌های توزیع برق، اعلام کرد: صنعت برق کشور در تابستان امسال توانست از اوج بار ۷۷ هزار و ۵۰۰ مگاواتی عبور کند؛ رقمی که در هفتم مردادماه ۱۴۰۴ به ثبت رسید و سه درصد کمتر از سال گذشته بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدسعید میرشریفی با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در دولت چهاردهم گفت: «برای مدیریت ناترازی صنعت برق دو راهبرد اصلی دنبال شده است؛ نخست افزایش ظرفیت تولید از مسیر‌های مختلف و دوم مدیریت مصرف در بخش‌های گوناگون. این سیاست‌ها باعث شد اوج بار شبکه کاهش یابد و مصرف برق به شکلی متعادل‌تر در ساعات شبانه‌روز توزیع شود.»

میرشریفی افزود: «هرچند اوج بار کاهش یافته، اما مصرف کل انرژی کشور در تابستان امسال نسبت به سال گذشته حدود چهار درصد افزایش داشته است.»

به گفته ناظر عالی توانیر، حدود ۴۵ درصد بار شبکه، یعنی دست‌کم ۳۵ هزار مگاوات، ناشی از استفاده از سیستم‌های سرمایشی است. وی تأکید کرد: «با کاهش دما و رطوبت در بیشتر مناطق کشور، نیاز به استفاده از وسایل سرمایشی کاهش یافته و این امر باعث افت قابل توجه بار شبکه به حدود ۵۵ هزار مگاوات شده است؛ یعنی ۲۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات کمتر از روز اوج تابستان.»

میرشریفی در بخش دیگری از سخنانش درباره تعمیرات نیروگاه‌ها گفت: «طبق برنامه، تعمیرات اساسی واحد‌های نیروگاهی از شهریور آغاز و تا اردیبهشت سال بعد ادامه دارد، اما به دلیل هم‌زمانی با نیاز مصرف، بخشی از تعمیرات ممکن است به تعویق بیفتد. پیش‌بینی می‌شود امسال تنها دو سوم از برنامه تعمیرات اجرا شود و این مسئله احتمال افزایش خرابی و خروج اضطراری واحد‌های بخاری و آبی را بالا می‌برد.»

وی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت و محدودیت‌های شبکه افزود: «در صورت عدم تکمیل برنامه‌های تعمیراتی، ریسک ناپایداری در فصل زمستان افزایش خواهد یافت. به همین دلیل مدیریت مصرف در ماه‌های پیش‌رو همچنان ضروری است.»

ناظر عالی توانیر در پایان تصریح کرد: «امید است با همکاری مردم در تمام بخش‌ها و استمرار مدیریت مصرف، بتوانیم علاوه بر عبور موفق از زمستان پیش‌رو، با آمادگی بیشتری به استقبال تابستان آینده برویم.»