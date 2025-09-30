

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه استفاده از تجهیزات در بخش کشاورزی محدود به ماشین آلات کاشت و برداشت نمی‌شود، اظهار داشت: برای پیشرفت کشاورزی و افزایش رونق اقتصادی فعالیت‌های پس از تولید، بکارگیری فناوری‌های نوین در عرصه‌هایی مانند سردخانه و بسته بندی ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه به کارگیری صحیح تجهیزات تخصصی باغی موجب افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی می‌شود، افزود: با توجه به اهمیت این موضوع، تامین ماشین‌آلات باغی در سبد حمایتی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و طی یک سال اخیر در حوزه اعطای تسهیلات مکانیزاسیون به باغداران تلاش‌های خوبی صورت گرفته است.

برومندی ایجاد یک ساز و کار و ردیف اعتباری جدید با تفاهم با تراکتورسازی تبریز و بانک کشاورزی برای اعطای تسهیلات به باغداران و توسعه مکانیزاسیون را از جمله تلاش‌های وزیر جهاد کشاورزی در مسیر توسعه فناوری در بخش کشاورزی خواند و گفت: البته توسعه مکانیزاسیون تنها به معنای ورود ماشین‌های کاشت، داشت و برداشت در اراضی کشاورزی و باغی نیست و ما به ماشین‌ها و تجهیزات پس از برداشت از جمله سردخانه ها، واحد‌های سورت، بسته بندی و فرآوری نیز نیاز داریم.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ضایعات بخش کشاورزی با توجه به توسعه مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و تکمیلی، عملیات به زراعی و مدیریت اراضی کمتر از ۱۵ درصد شده است.