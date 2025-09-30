رئیس اتاق بازرگانی ایران در مراسم افتتاحیه ماینکس ۲۰۲۵، تأکید کرد: معدن باید جایگزین نفت در اقتصاد کشور شود و این بخش به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی، نیازمند حمایت بخش خصوصی است.

رئیس اتاق ایران: معدن، جایگزین مطمئن و با ثبات برای اقتصاد نفتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، صمد حسن زاره با اشاره به اینکه ایران با حدود یک درصد جمعیت دنیا، ۷ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد، این منابع را سرمایه‌ای بزرگ برای توسعه اقتصادی کشور خواند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: وجود ظرفیت‌های متنوع معدنی همراه با نیروی انسانی متخصص، ثروت عظیمی برای ایران فراهم کرده، اما بهره‌برداری بهینه از این منابع تاکنون مغفول مانده است.

وی به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب درخصوص جایگزینی معدن به جای نفت اشاره کرد و گفت: این مهم بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مرتبط مستلزم میدان دادن به بخش خصوصی واقعی و رفع موانع مرتبط است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بیش از ۷۵ درصد تولید مواد معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، اما حمایت‌های بیشتری برای رشد پایدار این بخش نیاز است.

وی تحقق افزایش ۱۳ درصدی در بخش معدن را منوط به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، شفافیت قوانین، کاهش بروکراسی و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران دانست.