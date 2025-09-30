پخش زنده
سرپرست اداره کل بهزیستی استان بوشهر با هشدار درباره تغییر ساختار جمعیتی کشور و حرکت به سمت سالمندی در استان بوشهر، بر لزوم تسریع در تدوین و اجرای زیرساختها و قوانین حمایتی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهرناز اسکندری گفت: بر اساس پیشبینیها، جمعیت سالمندان کشور تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید و این زنگ خطری است که زیرساختهای مربوطه باید به شکل جدی پیگیری و محقق شوند.
وی با تشریح خدمات سازمان بهزیستی در استان بوشهر، شعار امسال را «حفظ کرامت، ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گامهای محله محور» عنوان کرد.
اسکندری با اشاره به اقدامات دبیرخانه شورای ملی سالمندان، اظهار داشت: با درک این تحول جمعیتی، اقدامات ملی مهمی در حال پیگیری است که از جمله آنها میتوان به تدوین و ابلاغ «سند ملی سالمندان» و همچنین «سند راهبردی محیط دوستدار سالمند با محورهای هشتگانه» اشاره کرد.
وی افزود: مهمترین پیگیری در حوزه قانونگذاری، تدوین «لایحه حمایت از حقوق سالمندان» است که جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و امیدواریم با تصویب آن، گام بلندی در حفظ کرامت، حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان ارشد برداشته شود.
سرپرست بهزیستی استان بوشهر گفت: از جمعیت یک میلیون و ۳۸۵ هزار و ۲۸۳ نفری استان بوشهر، ۱۱۴ هزار و ۸۸۸، ۸۸۸ نفر را سالمندان تشکیل میدهند که این میزان معادل ۹.۸ درصد از کل جمعیت استان است.
اسکندری با بیان اینکه شیب سالمندی در تمام شهرستانها یکسان نیست، توضیح داد: هماکنون شهرستانهای دشتستان و دشتی با ۱۱ درصد، پیرترین شهرستانهای استان هستند و در مقابل، شهرستان کنگان با ۸/۴ درصد، جوانترین شهرستان استان است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۴۱۰۷ نفر از سالمندان استان تحت پوشش خدمات تخصصی بهزیستی قرار دارند که این آمار، ۱/۴ درصد کل جمعیت استان و ۱۲ درصد از جامعه سالمندان استان بوشهر را در بر میگیرد و این سازمان متعهد به ارتقاء کمی و کیفی این پوشش است.
سرپرست اداره کل بهزیستی استان بوشهر در تشریح برنامههای این هفته گفت: در راستای گرامیداشت هفته سالمند و تکریم مقام شهروندان ارشد، برنامههای فرهنگی و تفریحی متعددی از جمله طرح «پیوستن رود به دریا» که با حضور ارزشمند پدربزرگها و مادربزرگها در مدارس در کنار نوههایشان برگزار میگردد، به اجرا درخواهد آمد.