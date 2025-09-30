با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و استاندار آذربایجان‌غربی آخرین روند اجرای طرح‌های توسعه در آرامگاه شمس تبریزی در خوی ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور امروز با حضور در خوی، در جریان اخرین روند اجرای طرح‌های توسعه آرامگاه شمس تبریزی عارف بزرگ ایرانی ـ اسلامی قرار گرفت.

در این آیین، دکتر رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، مسئولان شهرستان خوی و جمعی از هنرمندان برجسته استان، وزیر میراث‌فرهنگی را همراهی کردند.



وزیر میراث‌فرهنگی سپس با همراهی استاندار و جمعی از مسئولان از طرح‌های عمرانی مجموعه مقبره شمس بازدید کرد.

در این بازدید روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و بر شتاب‌بخشی به تکمیل این مجموعه فرهنگی و گردشگری تأکید شد.

مجموعه آرامگاه شمس تبریزی به عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های فرهنگی کشور، هر ساله میزبان پژوهشگران، علاقه‌مندان و گردشگران داخلی و خارجی است.