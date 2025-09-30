پخش زنده
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در رونمایی از نخستین فراخوان ستاد هوش مصنوعی در حوزه آب، انرژی و امداد نجات» گفت: پروژههای فناورانه هوش مصنوعی باید در زمان تعریف شود و موفق باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین امروز سهشنبه هشتم مهر در مراسم «رونمایی از فراخوان ستاد هوش مصنوعی در حوزه آب، انرژی و امداد نجات» افزود: خریدار محصول هم به نمایندگی از وزارت نیرو، نفت و امداد و نجات، معاونت علمی است و ما فناوریهای تولیدی را در اختیار این سه حوزه قرار میدهیم.
وی در این نشست که با حضور نمایندگان سه حوزه ذینفع در این فراخوان همراه بود با تاکید بر اینکه، پروژههای فناورانه هوش مصنوعی باید در زمان تعریف شده و موفق باشد در عین حال وجود مسائلی که به شکل منطقی به توقف پروژه پیمانکار منجر شده باشد را از سوی معاونت علمی قابل پذیرش دانست.
معاون علمی رئیس جمهور در ادامه همچنین تاکید کرد: از نظر معاونت علمی، پروژهای در حوزه آب، انرژی و امداد و نجات قابل پذیرش خواهد بود که داده و سنسور آن موجود باشد در غیر اینصورت پروژه رد خواهد شد.
وی همچنین گفت: طرف قرارداد اول ما در این فراخوان میتواند شرکت دانشبنیان، دانشگاه و یا اندیشکده و استاد دانشگاه باشد و آنها خود باید با یک مجموعه دیگر قرارداد منعقد کنند که یکی از دو طرف حتما باید دانشبنیان باشد و طرف دوم قرارداد هم حتما باید دارای شخصیت حقوقی باشد.
افشین با تاکید بر اینکه، توانمندی طرف قرارداد معاونت علمی در این فراخوان باید اثبات شود، افزود: مجموعه طرف قرارداد ما باید دارای تیم فنی قدرتمند باشد که ما از پروپوزال، متوجه خواهیم شد.
وی همچنین اظهار کرد: هر مجموعه و شرکت میتواند در این فراخوان در دو حوزه هم شرکت کند، این سه حوزه نیز تعامل مناسبی با پیمانکاران فناور خواهند داشت.
آب، انرژی و امداد و نجات به کمک هوش مصنوعی ساماندهی میشود
معاون علمی رئیس جمهور تصریح کرد: بلاعوض شدن تسهیلات اعطایی در قالب این فراخوان در گرو انجام به موقع پروژه است و فراخوان بعدی ستاد هوش مصنوعی نیز در آذرماه و اسفندماه امسال منتشر خواهد شد.
وی گفت: این اولین فراخوان ستاد هوش مصنوعی در دوره جدید است، ویژگی همه فراخوانها، توجه به مسائل چالشی کشور خواهد بود که در زندگی مردم تأثیر مستقیم داشته باشند.