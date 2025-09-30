پخش زنده
از ابتدای مهر سال ۱۴۰۳ تاکنون پزشکان خانواده در خراسان جنوبی ۹۳ هزار و ۴۲۴ بیمار را پس از ویزیت به متخصصان ارجاع دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: از ابتدای مهر سال ۱۴۰۳ تاکنون توسط پزشکان خانواده ۵۳۵هزار و ۸۴۷ نفر ویزیت که ۹۳ هزار و ۴۲۴ بیمار پس از ویزیت به متخصصان ارجاع داده شدند.
شایسته افزود:همچنین در این مدت ۶۲هزار و ۸۹۷مورد پرفشاری خون و هزار و ۳۰هزار و ۸۵۴ مورد بیمار دیابتی بررسی شدند.
وی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده در روستاها، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و عشایر از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و در ۱۲ شهرستان استان اجرا میشود گفت:در حال حاضر ۵۳۵ هزار نفر زیر پوشش این طرح قرار دارند که ۳۴۳ هزار نفر از این جمعیت، بیمه روستایی هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: ۱۴۵ پزشک خانواده در استان مشغول فعالیت هستند و خدمات آموزش بهداشت و پیشگیری، مراقبتهای بهداشتی گروههای سِنی، تدبیر فوریتهای پزشک، ویزیت و خدمات سرپایی سطح اول را ارائه می کنند.
۹۶ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و شهری روستایی زیر پوشش طرح پزشک خانواده هستند.