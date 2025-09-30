به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون سیاسی فرمانداری همدان در کار گروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان همدان با بیان اینکه حفظ سلامت وتندستی مردم خط قرمز ما است افزود: برای حفظ سلامت مردم در پیاده راه بوعلی هم در سه ماهه تابستان ۴۱ مورد بازدید مشترک بهداشتی صنفی انجام شده است که در ۱۸ مورد عرضه مواد غذایی بحرانی وخطر آفرین تشخیص داده شده است.

زارعی در ادامه گفت: ۸۰ پایگاه ورزش همگانی برای گسترش ورزش وفعالیت بدنی در شهرستان دیده شده که به شکل صبح وعصرگاهی در آنها مرتب ورزش انجام میشود.

تشریح برنامه‌های جلوگیری از پوکی استخوان وسلامت سالمندان از دیگر موضوعات این کارگروه بود.

همچنین قرار شد مدیران وآموزگاران مدارس هم برتغذیه دانش آموزان نظارت داشته باشند تا غذای سالمتری دانش آموزان به مدارس بیاورند.

بزودی در مدارس توزیع شیر از سر گرفته میشود جزئیات این خبر فعلا منتشر نشده است .