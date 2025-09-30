پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری لرستان گفت: هماکنون ۸۱ پروژه فعال گردشگری با ۱۲ همت سرمایهگذاری در لرستان فعال است که بخش اعظم این سرمایهگذاریها در شهرستان بروجرد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری لرستان صبح امروز در جمع فعالان صنعت گردشگری لرستان که در سالن همایشهای فرمانداری بروجرد برگزار شد، اظهار کرد: هماکنون ۸۱ پروژه فعال گردشگری با ۱۲ همت سرمایهگذاری در لرستان فعال است که بخش اعظم این سرمایهگذاریها در شهرستان بروجرد است.
عطا حسنپور افزود: امسال یکهمت سرمایهگذاری در بخش گردشگری در شهرستان بروجرد سرمایهگذاری شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان گفت: ثبت جهانی دره خرمآباد باعث شد تا نام لرستان در جهان بدرخشد و لرستان پایتخت پیش از تاریخ جهان قرار گرفته است.
حسنپور با اشاره به اینکه کهنترین پرونده ایرانی برای ثبت جهانی در کشور پرونده ثبت جهانی خرمآباد بوده است افزود: هدف از ثبت جهانی خرمآباد توسعه صنعت گردشگری و جایگرفتن در نقشه جهانی یونسکو بوده که منفعت ثبت جهانی به جیب صنعت گردشگری خواهد رفت.
وی با اشاره به اینکه بروجرد در استان لرستان ظرفیتهای بالایی برای گردشگری دارد، اظهار کرد: بروجرد برای اولینبار در لرستان دارای شهرداری بافت تاریخی شده است و این موضوع به رونق گردشگری کمک خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری لرستان گفت: شهرستان بروجرد ظرفیت گردشگری ادبی و فرهنگی را دارد و باید به این موضوع ورود کرد، بروجرد دارای مفاخر بزرگ ادبی و فرهنگی است که باید معرفی شوند.
حسنپور افزود: ثبت جهانی مساجد امام و جامع بروجرد در دستور کار است، باید موانع سر راه ثبت جهانی مساجد بروجرد رفع شود، مسجد جامع بروجرد قدیمیترین گنبد غرب کشور دارد که عظمت معماری ایرانی را دارد.
وی اظهار کرد: مسئولان در کنار مردم موانع را برای ثبت جهانی مساجد بروجرد در کمتر از چهار ماه آینده رفع کنند، ارزیابهای یونسکو در راه ثبت جهانی مساجد بروجرد هستند و باید زمینه ثبت جهانی را فراهم کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری لرستان گفت: در بحث گردشگری خوراک و صنایع وابسته بروجرد سرآمد است که نیاز است به کشور معرفی شود.
حسنپور افزود: از دیگر ظرفیتهای گردشگری بروجرد، گردشگری عشایری است، روستای کپر جودکی روستای معروف لکلکها نیز از روستاهای هدف گردشگری است که مردم روستا باعث شدند لکلکها را در آغوش گرم خود نگه دارند، برای ثبت جهانی این روستا نیز اقدامات لازم انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در برنامه پنجساله توسعه لرستان هفت پروژه پیشران گردشگری هستند اظهار کرد: هم اکنون ۳ هزار تخت فعال در لرستان فعال است که با ایجاد هتلها جدید ظرفیت به پنج هزار تخت افزایش خواهد داشت.
وی بیان کرد: رشد گردشگری در نوروز امسال باعث شد لرستان سومین استان کشور در گردشگری باشد، باید تلاش کنیم این رتبه را حفظ و اول و دوم باشیم.
مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری لرستان گفت: واگذاری خانههای تاریخی شهرستان بروجرد به بخش خصوصی در دستور کار است و به بهرهبرداران تسهیلات ویژه اعطا خواهد شد.
در ادامه مراسم، فعالان گردشگری لرستان مسائل و مشکلات خود را بیان کردند.