پخش زنده
امروز: -
مراسم قرعهکشی رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاههای کشور، جام یادگار امام (ره)، ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۹ مهرماه در سالن جلسات فدراسیون کشتی برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از سالها برگزاری موفق لیگ برتر کشتی، امسال نیز این رقابتها با شور و حرارتی مضاعف دنبال خواهد شد و انتظار میرود هیجان آن بیش از همیشه باشد.
حضور سه کشتیگیر عنواندار خارجی در کنار دو ملیپوش برجسته ایران، جذابیت لیگ ۱۴۰۴ را دوچندان کرده و نوید تقابلهایی داغ میان بهترینهای کشتی دنیا در ایران را میدهد؛ اتفاقی که بیتردید با استقبال پرشور کشتیدوستان همراه خواهد شد.
این مراسم با حضور نمایندگان باشگاهها و تیمهای حاضر در لیگ برگزار میشود و طبق برنامهریزی انجامشده، آغاز رسمی مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی از مهرماه خواهد بود.