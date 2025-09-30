به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر نی ریز گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی خودرو سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۴۰ جاده نی‌ریز به بختگان، یک گروه از نجاتگران هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

مهدی عبادی افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی، به تثبیت صحنه و کنترل ترافیک اقدام کردند و سه مصدوم حادثه که مردم بودند را برای ادامه مراحل درمان به عوامل اورژانس تحویل و به بیمارستان منتقل کردند.