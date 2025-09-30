به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی بین‌المللی ارمنستان، سبحان میرزایی در وزن ۵۱ کیلوگرم، نیما ثنایی در وزن ۶۰ کیلو و علیرضا سلطانی در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند.

اشکان پشتام و سینا غفوری نیز از دور رقابت‌ها حذف شد.

در مسابقات پنج وزن دوم امیرمهدی قادری در ۴۸ کیلو، علی‌اصغر زعفرانى در ۵۵ کیلو، طا‌ها داورى در ۶۵ کیلو، سیدمحمدحسین حسینى در ۸۰ کیلو و مسیحا اردستانى در ۱۱۰ کیلوگرم به روی تشک خواهند رفت.