رئیس کمیته مالی خانه معدن ایران، بر نقش حیاتی ایران در تأمین مواد معدنی مورد نیاز جهان در سالهای آینده تأکید کرد و گفت: ایران میتواند شریک راهبردی در زنجیرههای معدنی جهانی باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حمید آذرمند، در چهاردهمین همایش و نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی (ماینکس ۲۰۲۵) به بررسی تحولات جهانی و منطقهای بخش معدن و نقش ایران را در تأمین مواد معدنی موردنیاز جهان در آینده پرداخت و گفت: درآمد جهانی معادن حدود چهار تریلیون دلار است که ۳۵ درصد آن مربوط به زنجیره فولاد و ۳۰ درصد به زنجیره زغالسنگ است و باقی حوزهها سهم کمتری دارند که این تمرکز ریسکهایی در زنجیره تأمین جهانی به وجود آورده است.
آذرمند افزود: با توجه به محدودیتهای کربنی بسیاری از ظرفیتهای معدنی جهان، آینده سرمایهگذاریها به سمت فلزات موردنیاز انرژیهای پاک و فلزاتی مانند طلا، مس، آلومینیوم، نیکل و منگنز سوق یافته است. ایران با دارا بودن ذخایر غنی میتواند در این زمینه نقشی راهبردی ایفا کند.
وی همچنین اشاره کرد: در سالهای اخیر شاهد افزایش زیادی در زنجیره لیتیوم، نیکل، گرافیت و عناصر نادر خاکی بودهایم که این روند با نیاز رو به افزایش جهانی هماهنگ است.
آذرمند درباره اهمیت زنجیره مس گفت: اگرچه تولید مس رشد ملایمی داشته، اما تقاضا از عرضه پیشی خواهد گرفت و ایران میتواند تأمینکنندهای مطمئن در این بازار باشد.
رئیس کمیته مالی خانه معدن ایران با اشاره به سیاست سرمایهگذاری کشورهایی مانند چین در فرآوری مواد معدنی خاطرنشان کرد: ایران نیز ظرفیت آن را دارد که به یک قطب تأمینکننده امن برای کشورهای دنیا تبدیل شود
وی به تغییرات جغرافیایی معدن و مالکیت معادن هم اشاره کردو گفت: کشورها با تملک معادن در دیگر کشورها نیازهای خود را تأمین میکنند و ایران با شرایط خود میتواند در این عرصه نقشی اثرگذار داشته باشد.
آذرمند در بخش پایانی سخنان خود با بیان افزایش جذابیت مالی و سرمایهگذاری در بخش معدن در سطح بینالمللی، به اهمیت انرژیهای تجدیدپذیر در رشد تقاضای محصولات معدنی تأکید کرد و افزود: ایران با داشتن ذخایر اساسی میتواند شریک راهبردی کشورهای صنعتی در این زمینه باشد.